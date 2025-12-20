テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１８日に放送され、お笑いコンビ・見取り図・盛山晋太郎、リリーが出演した。この日は人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」。元ＡＫＢ４８・福留光帆はグループ時代を振り返り「選抜とか入ったことなくて。ＭＶも映ったことないですし、音楽番組に出たことないし」と述懐。女性ピン芸人・やす子は「福留さんって、アイドルだったんですか？ポッと出のグラドル