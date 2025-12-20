会場内で「お城グッズ」を買い求める来場者（左）＝２０日、横浜市西区小田原城や津久井城をはじめとする全国の城郭の魅力を伝える「お城ＥＸＰＯ２０２５」が２０日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で始まった。１０周年となる今回は、自治体や観光推進団体、企業など過去最多の１３７団体が出展し、それぞれの特徴をＰＲした。日本城郭協会などの主催で、２１日まで。「城めぐり観光情報ゾーン」では、城めぐりに役立つ情報や