元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で13日に公開された動画に出演。メジャーで村上宗隆が入団したら盛り上がると思うチームを予想した。村上宗隆○「村上選手が入ったらまた盛り上がるんじゃないかな」スタッフが「勝手なイメージですけど、村上選手はアストロズ」と話すと、高橋氏も「いいかもしれない!」とうなずきながら、「アストロズもアメリカン・リーグ