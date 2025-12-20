カーディフ生命保険は12月17日、「第7回 生活価値観・住まいに関する意識調査」の結果を発表した。同調査は10月3日〜7日、全国の20〜69歳の男女2,500人を対象に、インターネットで実施した。住宅購入意向現在感じている不安を尋ねたところ、「物価高」(88%)が3年連続で1位となり、2位は「老後の資金」(83%)となった。そのような中でも、住宅を購入したいと考える人は37.2%と、過去5年で最も多くなっている。特に20代では51.1%が住