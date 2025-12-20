2025年12月17日（水）、俳優・松岡茉優さんと、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾さんが、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で開催された『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 ­GINZA Christmas Edition』トークショーに登壇。【バーニーズ ニューヨーク】で見つかる“GOOD GIFT”について語り合いました。 今日のファッションは「皆さまとデート