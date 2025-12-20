アーノルド・シュワルツェネッガーが、「ターミネーター」シリーズの次回作に出演することはないと、ジェームズ・キャメロン監督が明かした。1984年の第1弾でT-800役を演じたシュワルツェネッガーだが、キャメロンは「新世代のキャラクター」にシリーズを任せる時がきたとしている。 【写真】父の顔ですね～息子との2ショット ザ・ハリウッド・リポ}