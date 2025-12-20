俳優の高橋光臣（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。長男（7）、次男（5）とクリスマスのお菓子作りを楽しむ様子を披露した。【動画】「すごい!!こんなの初めてみた！」長男＆次男と“スノードームタルト”を手作りする高橋光臣高橋は、普段から自身のSNSで、お菓子作りの様子を投稿。和風から洋風まで幅広いレパートリーを披露しており、この日は「俺と子供達とスノードームタルト」と題して動画をアップした。「Xma