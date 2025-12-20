ペルシャ湾に浮かぶ島・ホルムズ島。この島の一面に広がる赤い風景は、足元の海岸線にまで広がっている。【映像】雨で真っ赤に染まった砂浜（実際の映像）酸化鉄を多く含むこの海岸線は「レッドビーチ」と呼ばれ、観光客らに人気のスポットだ。16日は雨により、酸化鉄を含む赤い土が砂浜に向かって流れ込み、この場所をさらに鮮やかな赤へと染め上げた。打ち寄せる波の色も真っ赤だ。この赤い土は一部輸出され、化粧品や顔