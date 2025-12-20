記念写真に納まる高市首相（中央右）と中央アジア5カ国の大統領。初めて開いた首脳会合で「東京宣言」を採択した＝20日午前、東京都千代田区（代表撮影）日本と中央アジア5カ国は20日、初めての首脳会合を東京都内で開き、この地域に豊富な重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強靱化に向けた連携で一致した。人工知能（AI）分野の協力パートナーシップを創設。経済関係の緊密化に向け、5年間で総額3兆円規模とするビジネスプロ