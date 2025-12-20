「グランプリ、グランプリシリーズ・ＳＧ」（２０日、住之江）中央ホールで、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹がトークショーを開催。詰めかけたファンを爆笑の渦に包んだ。本年度のボートレースのＣＭで、養成所の教官役で出演中。会場から「教官！」と声がかかると「バカヤロー！走ってろ早く。なんでこんなところでサボっているんだ」と役柄そのままのリアクションで返答。壇上から客席に降り、ファンと間近に会話をするな