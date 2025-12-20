■全国の天気寒冷前線が、北・東日本を通過するでしょう。また、西・東日本の太平洋側を、前線を伴った低気圧が東へ進みそうです。21日は、全国的に雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。ただ、九州や中国・四国では、雨は昼ごろにはやみ、午後はしだいに晴れてきそうです。北海道では雨や湿った雪となりますが、夕方にはやむ所が多いでしょう。最低気温は、西日本や東海、北陸で10℃〜12℃くらいの所が多く、青森も11℃と、暖かい