千葉・茂原市で、歩行者の男性をひき逃げして大けがをさせた疑いで、52歳の男が逮捕されました。田中玄八郎容疑者（52）は12月11日、茂原市の交差点で軽自動車を運転中に、横断歩道を渡っていた男性（34）をはねて、そのまま逃走した疑いが持たれています。男性は頭の骨を折るなど、重傷を負いました。田中容疑者はトラックの運転手をしていて、調べに対し「免許取り消しになると、生活できなくなり困るので逃げました」と容疑を認