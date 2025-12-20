熊本市の本妙寺で行われたのは、年末恒例の「広告供養」です。広告会社や広告主ら約50人がこの1年間に使われた広告や実らなかった企画などを供養しました。読経の後には焚き上げを行い、来年の事業繁栄を祈りました。