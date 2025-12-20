栃木県の動物園にある「カピバラ温泉」で、冬至にあわせたゆず湯が始まりました。温泉で気持ち良さそうにしているのは「カピバラ」です。那須町の那須どうぶつ王国の「カピバラ温泉」で、22日の冬至に先駆けて、ゆず湯が始まりました。カピバラたちに日頃の疲れを癒やして欲しいという思いから、掛け流しの「カピバラ温泉」に、地元のゆず、およそ300個が用意されました。訪れた子どもたちは…。訪れた子ども「ちょっと怖かったけ