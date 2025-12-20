俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２０日に最終話「はじまり」が放送される。一連の犯行が、ドの子＝瀬戸紫苑（大後寿々花）の婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐劇だったと判明。宇都見の逮捕でフィナーレを迎えたかに見えたが、最終話で「真犯人」が明らかになるという。未回収の謎をまとめた。?「なぜキングはイマクニ常連になったのか？」キング（間宮）と宇