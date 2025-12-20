首都直下地震の被害想定が新たに公表されましたが、災害での避難所の居住スペースなど、政府が目安としている国際基準「スフィア基準」を、東京23区の多くの避難所が十分に満たしていないことが、FNNの取材でわかりました。スフィア基準は、災害などの被災者が尊厳を保って生活することを目的とした国際基準で、居住スペースやトイレの数・入浴施設などの最低基準を示しています。首都直下地震では大量の避難者が出て、災害関連死