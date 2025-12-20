『キッチンに住みたい2』（サトウユカ/オーバーラップ）第8回【全15回】【漫画】『キッチンに住みたい（1〜2巻）』を第1回から読むキッチンはあったかくて、おいしい、幸せが生まれる場所。第12回レシピ本大賞料理部門コミック賞を受賞した話題作『キッチンに住みたい』は、女性たちの日常にある小さな楽しみを丁寧に描いたコミックエッセイです。身体を整え、自分と向き合うエリナの「バランスキッチン」、50代で第3の人生を歩み