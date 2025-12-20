どうすれば質のいい睡眠を取れるのか。睡眠専門医の渥美正彦氏は「薄暗い常夜灯でも睡眠には悪影響がある。眠るときは部屋を真っ暗にすることが理想的だ」という――。※本稿は、渥美正彦『ぐっすり！ 1万人を治療した専門医が教える最強の睡眠メソッド』（徳間書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sestovic※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sestovic■常夜灯をつけたまま眠ると睡眠の質が下がるぐっす