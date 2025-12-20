20日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、最強のキャッチャーの条件について言及した。阿部監督は「そのゲームを支配できる。打って守って、指示とかも今キャッチャーが出している子があんまりいないんですよね。守備位置とか。そういうのも全て自分が支配しちゃう。そういうキャッチャーが出てきたら、最強かなと思いますね」と“最強のキャ