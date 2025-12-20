「エンドレス ヤーレンズ〜人生で一番ボケてツッコんだ、とある日の記録〜」ロケ直後のヤーレンズにインタビュー ヤーレンズ(楢原真樹、出井隼之介)の90分冠特番「エンドレス ヤーレンズ〜人生で一番ボケてツッコんだ、とある日の記録〜」が、12月26日(金)、CS放送「映画・チャンネルNECO」で放送される。矢継ぎ早にボケることで知られるヤーレンズが、どこまでボケ続けられるのか。その検証をするべく、番組がニセ番組を用意