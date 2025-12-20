クリスマスには「デートの定番スポット」と呼ばれる場所がありますが、あまりにどストレートだと彼女が照れてしまい、かえって楽しめない場合もあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性230名に聞いたアンケートを参考に「『ベタすぎる！』と彼女が嫌がるクリスマスデートの行き先」をご紹介します。【１】眺めがいい「ロマンチックな展望台」「何を話せばいいかわからない」（20代女性）というように、男女交際に不慣