【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制） メディコス・エンタテインメントは、本日12月20日より幕張メッセで開催中の「ジャンプフェスタ2026」にブースを出展。グッズ販売コーナーを主体としつつ、