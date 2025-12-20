◆プロボクシング全日本新人王決勝▽フェザー級（５７・１キロ以下）５回戦〇謝花海光（判定）豊永太我●（２０日、東京・後楽園ホール）フェザー級は東日本代表の謝花海光（じゃはな・かいり、２０）＝Ｍ・Ｔ＝が西軍・豊永太我（たいが、２０）＝ウォズ＝に判定勝ち。全日本新人王に輝いた。戦績は謝花が５戦全勝（１ＫＯ）、豊永は６勝（１ＫＯ）１敗。序盤こそ硬さが見られた謝花だったが、「３回に足を止めて相