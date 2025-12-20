静岡市の「清水魚市場」で、一般市民や観光客らが参加できる競りの体験イベントが行われました。（清水魚市場競り体験イベント会場の様子）これは、清水港の魅力と集客アップを図ろうと、清水魚株式会社が静岡市と連携して行ったもので、一般参加者約300人がマグロやカニヅメなどの競りを体験しました。このうち「ミナミマグロ」の大トロのブロックは最高金額の5600円で競り落とされました。このイベント、2026年年3月までの毎月