大学柔道の強豪校による初の男女混合団体戦の大会が20日と21日、静岡･沼津市で開催されています。この大会は、静岡･沼津市の人材派遣会社「イカイ」が主催したもので、大学柔道初の男女混合団体戦の大会です。開会式では、大会名誉会長の伊海剛志社長が、「この大会が長く続くことを祈念します」と挨拶しました。2日間行われる大会には全国から24チーム、1チーム男女6人が出場します。 あす21日は、東京オリンピックで