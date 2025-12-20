静岡県労働金庫が県内の「こども食堂」に、お菓子の詰め合わせのクリスマスプレゼントを贈りました。これは、県労働金庫が地域貢献活動の一環で2020年度から行っているものです。贈呈式では、静岡県内の「こども食堂」を代表して焼津市の「スマイルこども食堂」の代表らが出席し、県労働金庫の増田理事長が、お菓子の詰め合わせのプレゼントを手渡しました。12月中に約5000個が県内163の「こども食堂」に配られるということです。