韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』が20日、韓国・高尺スカイドームで開催され、レッドカーペットに豪華アーティスト陣が集結した。【写真】スタイル抜群！ドレスアップしたaespa『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信する。レッドカーペット