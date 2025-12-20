漫才出身の大御所、西川きよし（79）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。少年時代の中川家との思い出について語った。番組では、きよしの妻西川ヘレン（79）と長男の西川忠志（57）がゲスト出演。きよしと西川家にまつわる“都市伝説”の真偽について真相を語った。その途中、きよしがスタジオに“乱入”して話題に参加。きよしの代名詞である「小さなことからコツコツと」のエピソードに言及