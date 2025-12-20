MLB・フィリーズは日本時間20日、公式SNSで中継ぎ左腕マット・ストラーム投手が、ロイヤルズへトレードすることを発表しました。フィリーズは代わりにロイヤルズからジョナサン・ボーラン投手を獲得します。ストラーム投手は今季、66試合に登板し、防御率2.74、22ホールド、6セーブを記録するなどフィリーズのナ・リーグ東地区優勝に大きく貢献しました。長髪をなびかせ、スリークォーター気味に鋭いボールを投げて次々と打者を打