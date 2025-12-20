クリスマスムードに包まれる群馬県前橋市の商店街で子どもたちが協力し合いながら初めてのおつかいに挑戦しました。 この取り組みは子どもたちの自信や主体性を育むとともに地域の活性化につなげようと高崎経済大学の学生団体ＣＨＩＭＥＳを中心に企画したイベントで、前橋では初めての開催です。 ２０日は２才から小学３年生までの子どもたち５０人が参加し、前橋中央通り商店街の和菓子店など１４の店舗でおつかいに挑戦