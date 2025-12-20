本格的なウインターシーズンが到来し、全面滑走可能になるスキー場もあるなど、にぎわいを見せています。 群馬県沼田市のスキー場、たんばらスキーパークでは日に日に冷え込みが増すとともにコースの整備も進み、１９日から８つあるコース全てが滑走可能になりました。 ２０日の積雪は８０ｃｍ。時折青空も見える中、県内外からスキーヤーやスノーボー