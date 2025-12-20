男子76回、女子37回の全国高校駅伝が21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われる。20日は開会式が行われ、選手たちは健闘を誓い合った。◆気になる各校の区間オーダーはこちら◆男子で注目選手の一人が、鳥取城北のエース本田桜二郎（3年）だ。9月のU20日本選手権で3000、5000メートルの2冠に輝き、13分43秒59の自己ベストを持つスピードランナー。今春に大牟田（福岡）から転校して大きく環境が変わった中、勝負の冬