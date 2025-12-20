国の文化審議会は国指定史跡の「中山道」に、群馬県安中市にある「笹沢人馬施行所跡」を追加指定するよう文部科学大臣に答申しました。 「中山道」は江戸時代に整備された五街道の１つで江戸と京都を結ぶ東海道の裏通りとして重要視されました、今回、国の史跡に追加指定されるのは宿場町として栄えた安中市松井田町の「坂本宿」と長野県軽井沢町の「軽井沢宿」の間にある碓氷峠の「笹沢人馬施行所跡」です。 「笹沢人馬施行所跡