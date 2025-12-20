「二十歳のつどい」など来年の記念行事の対象となる群馬県内の２０歳の人の数は１万８千人あまりで、過去最も少なくなったことが県のまとめで分かりました。 県の発表によりますと、２００５年４月２日から２００６年４月１日に生まれた２０歳の人数は県内では１万８７１５人でした。前の年から８６３人減って初めて１万９０００人を下回り過去最も少なくなりました。 市町村別でみますと最も多いのは高崎市で３７２２人、次いで