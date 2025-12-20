大泉町で２０日、住宅２棟が全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 ２０日午前８時半ごろ、大泉町富士２丁目の無職・高橋悦子さん（８８）の住宅と同じ敷地にある弟の茂雄さん（７８）の住宅、合わせて２棟が燃えていると近隣の住民から１１９番通報がありました。 火は約６時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅２棟が全焼し茂雄さんの住宅の焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 ２人は