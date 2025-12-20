2025年もあとわずか。鹿児島市で20日、親子がミニ門松作りに挑戦しました。鹿児島市の少年自然の家で行われたミニ門松作り体験。日本の伝統文化に触れると同時に家族でミニ門松を作ることで絆を深めてほしいと企画されたものです。参加した子どもたちは縄をしめたり、竹を切ったりと少し苦戦している様子でしたが親子で協力しながら楽しんでいました。また、竹の周りに葉ボタンや松、梅などを思い思いのデザインで飾り付