20日午後、熊本市東区のアパートから火が出て3部屋が焼けました。この火事によるけが人はいませんでした。 警察と消防によりますと、午後2時ごろ、熊本市東区江津にある2階建てのアパートで、部屋を訪れていた人などから「一階の部屋から煙や炎が見える」と複数の通報がありました。消防が駆け付け、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、アパートの3部屋が焼け、このうち2部屋が全焼しました。また、近く