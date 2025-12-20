20日午後、熊本市東区の住宅街で火事がありました。アパートの2部屋を全焼して燃え広がり、近くの住宅の一部も焼きました。この火事によるけが人はいませんでした。火事があったのは熊本市東区江津のアパートです。20日午後2時ごろ「1階の部屋から黒煙が出ている」と、この部屋を訪ねてきた人から消防に通報がありました。■KKT花木瞳記者「通報から1時間ほどたった今もアパートの屋根からは白い煙が上がり続け