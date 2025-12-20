クリスマスを前に、熊本市の鶴屋百貨店が県内の養護施設に寄付金300万円を贈りました。鶴屋が2014年から来場客数に応じて取り組むチャリティーキャンペーン「誰もがサンタ。Santa All Stars」の一環で、クリスマスプレゼントとともに688人の子どもに届けられます。園児がクリスマスソングを合唱したほか、サンタの衣装に身を包んだくまモンが登場して会場を盛り上げました。