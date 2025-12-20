熊本県内唯一のスケートリンクが、２０日、2年ぶりに営業を再開しました。 熊本市南区にある「アクアドームくまもと」は、去年8月から今年3月末の間に天井の改修工事を行いました。 それに伴い昨シーズンはリンクが使用できなかったためきょうが2年ぶりの営業再開となりました。 また今回の改修工事に併せて、天井の照明をLEDに変えたほか、音響設備も新調したということです。2年ぶりの営業再開に利用者は…