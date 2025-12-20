年末年始を前に、東京・港区で交通安全や特殊詐欺被害の防止に向けたイベントが行われました。20日午後、港区・高輪の学校で行われたイベントでは、警視庁の音楽隊と吹奏楽部の生徒が合同で演奏を行い、息の合った迫力ある音楽で会場を盛り上げました。そして、高輪警察署などが年末にかけて増加傾向にある交通事故の防止に向け、自転車の飲酒運転撲滅や、ヘルメットの着用など、交通ルールを守ることを呼びかけました。また、高輪