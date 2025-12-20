熊本トヨペットの従業員が育てたコメ200kgが、熊本県子ども食堂ネットワークに贈られました。熊本トヨペットは、地下水涵養などを目的に阿蘇市でコメを育てていて、今回、寄贈したのは10月に収穫した「アキゲシキ」です。今後、県内の子ども食堂に配られる予定です。