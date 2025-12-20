先週、高校生の市販薬乱用、いわゆる「オーバードーズ（OD）」についての調査結果が明らかになった。厚労省研究班によるもので、過去1年以内に乱用目的で市販薬を使用した経験がある高校生は1.4％、約70人に1人と推計されるとの実態が示された。【映像】経験者2人が語るOD（スタジオ生出演）また、薬物依存症の治療を受けた10代患者の「主たる薬物」の推移を見てみると、危険ドラッグが減る一方で、市販薬が増加。市販薬のオー