サッカーのポルトガル代表ＦＷクリスティアノ・ロナウド（４０）＝アル・ナスル＝が１９日、インスタグラムを更新。鍛え抜かれた肉体を披露し、大反響を集めた。ロナウドは「サウナ後」、トランクス一枚の状態で撮影。くっきり割れた腹筋や血管も浮き出たふくらはぎなど彫刻のような肉体美を公開し、世界に衝撃を与えた。２５万超のコメントが集まり、「人間じゃない！」、「体脂肪率どうなってんの？」、「素晴らしい」、「