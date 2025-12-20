20日朝、宮城県の山林で、男性が死亡しているのが見つかりました。近くにはわなにかかったクマがいて、警察は男性がクマに襲われたとみて調べています。男性が見つかったのは宮城・大和町の山林で、20日午前8時すぎ、猟友会から「人が倒れているのを発見したが、クマがいて近づけない」と警察に通報がありました。警察などが現場に駆け付けると、イノシシ用のわなに体長1.3メートルほどのメスのクマがかかっていて、その場で殺処分