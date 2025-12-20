2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年12月16日、自身のインスタグラムを更新。サンタ風コーデを披露した。「たくさんの人にとって幸せなクリスマスに」中川さんは、「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」といい、サンタ風コーデを投稿。「たくさんの人にとって幸せなクリスマスになりますように」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、帽子をかぶり、