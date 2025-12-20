鹿児島県の薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、あす21日朝にかけて落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。 東シナ海に発生する低気圧が九州を通過し、21日朝には四国の南へ進む見込みです。 この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、局地的に積乱雲が発達するおそれがあります。 気象台は21日朝にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意する