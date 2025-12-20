21日に生放送される「M-1グランプリ2025」の審査員が発表され、漫才界の注目が一気に高まっている。 今回も9人制となり、礼二、塙宣之、博多大吉、哲夫、柴田英嗣、山内健司、海原ともこといった顔なじみに加え、フットボールアワー後藤輝基とミルクボーイ駒場孝が初めて審査席に座る。舞台で結果を出してきた実力者が評価する側に回ることで、審査の視点にも新しい空気が入りそうだ。 一方で、松本人志は昨年