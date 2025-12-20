都内で開催された「カンヌ監督週間 in Tokio 2025」に、吉沢亮が横浜流星、李相日監督とともに登壇し、映画「国宝」のヒットについて語った。 イベントでは、実写邦画として異例の広がりを見せた理由が話題となり、李監督は観客層の幅広さや、何度も鑑賞する人が多い点を挙げた。その分析を受けた吉沢は、横浜と顔を見合わせたあと「まあ…我々が美しいからでしょうかね」と冗談交じりに発言し、会場から大きな拍手が起こった。