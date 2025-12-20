ＪＲ秋田駅新幹線ホーム 2025年1月3日 年末年始の秋田新幹線の予約のピークは下りが１２月３０日、上りが年明けの１月３日となっています。 ＪＲ東日本が発表した１２月２６日金曜日から１月４日日曜日までの秋田新幹線の予約状況によりますと、用意された上り下りあわせて１４万席のうち、１５日時点で６割あまりの９万席が予約で埋まっています。 秋田に向かう下りのピークは１２月３０日火曜日で、２